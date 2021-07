Tina Kunakey, Enora Malagré avec son compagnon Hugo... Spectatrices stylées au défilé Off-White

Privée de Fashion Week à cause de la pandémie de Covid-19, Bella Hadid en retrouve la ferveur ! Elle a défilé le week-end dernier à Paris, pour Off-White™. Tina Kunakey et Enora Malagré, accompagné de son chéri, l'ont admirée à l'oeuvre...

Le défilé Off-White™ a eu lieu dimanche 4 juillet 2021, en fin d'après-midi (17h), au Lycée Carnot, dans le 17e arrondissement. La marque et son créateur Virgil Abloh y ont dévoilé leur collection pour les saisons automne-hiver 2021, une collection baptisée Laboratory Of Fun qu'ont découvert Tina Kunakey, Enora Malagré et le comédien Fary Lopes. Tina et Enora ont permis à leurs abonnés Instagram respectifs de suivre quelques extraits du show. L'animatrice télé et comédienne, qui s'était confortablement vêtue pour l'occasion avec une parka kaki et des baskets Nike Air Force 1, l'a suivi au côté de son compagnon (et futur mari ?), Hugo.

Sur le podium, Bella Hadid, Candice Swanepoel, Joan Smalls, Amber Valletta et les mannequins castés pour le défilé ont épaté les spectateurs ! L'événement s'est terminé sur une performance de la chanteuse M.I.A. Le créateur Virgil Abloh et ses modèles l'ont rejointe sur une petite scène dressée dans la cour de récréation du lycée.