Enora Malagré, bientôt un mariage et un bébé avec Hugo ? "J'ai eu une demi demande..."

Enora Malagré semble heureuse et épanouie. Avec son compagnon Hugo, elle file le parfait amour et a des projets plein la tête comme un mariage et un bébé. Sur le plateau du Jarry Show, émission de l'humoriste Jarry sur YouTube, l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) se livre sans complexe sur son avenir amoureux et son rapport à la maternité.

Enora Malagré bientôt mariée à Hugo ?

Déjà deux ans que la jolie blonde de 40 ans partage la vie d'Hugo, ancien graffeur désormais pigiste pour Beaux-Arts Magazine et commissaire d'exposition au Palais de Tokyo. Entre eux, c'est le grand amour et Enora Malagré n'attend qu'une chose : un mariage. "J'ai eu une demi demande, tu vois le délire, lâche-t-elle non sans humour à Jarry. C'est une vieille promesse de merde, donc j'attends."

Il faut dire que l'animatrice semble avoir trouvé la perle rare, elle qui a longtemps entretenu une relation peu joyeuse avec la gente masculine. "J'ai un problème avec les hommes. J'ai un rapport avec eux hyper malsain, violent, destructeur... Le masculin est mon ennemi à la base, raconte-t-elle. J'ai fait une psychanalyse, c'est déjà pas mal." Et c'est à la fin de cette psychanalyse qu'elle a rencontré Hugo. "Il est arrivé comme il fallait. C'est quelqu'un de brillant, que j'admire. Et c'est quelqu'un qui ne savait pas ce que je faisais avant, poursuit l'ex-camarade de Matthieu Delormeau et Jean-Michel Maire dans Touche pas à mon poste. Il n'a pas la télé donc quand on s'est rencontré, il ne savait qui était Enora Malagré. Il a juste vu Eno, et ça change tout."

Un bébé, la priorité absolue d'Enora Malagré

Aujourd'hui, elle en est convaincue : l'homme de sa vie, c'est Hugo. En attendant une demande en mariage officielle, la jeune femme a un autre rêve qui lui est encore plus cher : un bébé. C'est sa "priorité, à mort". Mais elle souffre d'endométriose, une maladie gynécologique entraînant de fortes douleurs et dans certains cas des difficultés voire une impossibilité à procréer. Enora Malagré a fait le deuil d'une grossesse, mais pas pour autant de la maternité. "Je vais moi aussi donner la vie. Mon enfant sera mon roi, ma reine. Je ne l'aurai peut-être pas porté, mais je vais l'élever, le chérir, l'armer pour qu'il sache se défendre", écrivait-elle dans son livre Un cri du ventre (éd. Leduc).

Pourvu que ses souhaits se réalisent en 2021 !

L'émission du Jarry Show avec Enora Malagré est à retrouver en intégralité sur YouTube.