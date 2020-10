Énora Malagré amoureuse d'Hugo : petits bisous échangés en public

Bientôt le bébé ?

"Ce qui est très étonnant, c'est sa capacité à encaisser la maladie, à vivre avec nous deux : la maladie et moi, expliquait-elle au magazine Gala. Il y a une nouvelle génération de mecs que je trouve moins prudes, plus prompts à encaisser ce genre de choses. Pour lui, c'était un non-événement, comme si je lui annonçais que j'avais une grippe." Entre Énora Malagré et son "cadeau du ciel", tout semble donc aller comme sur des roulettes. Côté bébé, en revanche, pas de nouvelles. Son endométriose l'empêche de tomber enceinte, mais elle a entamé les démarches pour adopter un enfant. À moins que la science ne réussisse à faire des miracles ? Il y a peu, elle avouait devoir suivre un "traitement atroce" qui avait entraîné une prise de poids considérable. Espérons, quoi qu'il en soit, qu'elle parviendra à donner, prochainement, tout son amour à un petit bébé...