Énora Malagré - 10 kg en plus dans Fort Boyard : elle explique sa prise de poids

Le samedi 29 août 2020, le Père Fouras a été particulièrement taquin. À l'aide des équipes de son Fort Boyard, il a mis à rude épreuve Alice Deto, Camille Lacourt, Enora Malagré, Moussa Niangane et Yoann Riou, venus pour représenter les couleurs de l'association RoseUP – qui accompagne, informe et défend le droit des femmes touchées par le cancer pendant et après le cancer. Et si la fine équipe s'est battue pour obtenir la somme de 9953€ grâce au mot "cabine", certains spectateurs se sont mesquinement concentrés sur un autre chiffre : celui de la prise de poids d'une des candidates.

Puisqu'elle n'a pas sa langue dans sa poche, Énora Malagré n'a pas hésité à relever ce manque de classe sur les réseaux sociaux. "Lâchez-moi, a-t-elle écrit sur Twitter. Les élégants qui ont noté ma prise de poids ! J'ai pris 10 kg à cause d'un traitement atroce et je vous dis m.....! J'en bave assez merci !" Et qu'importe ce qu'indique l'aiguille de la balance. En se battant pour la bonne cause, la présentatrice a surtout fait augmenter une autre donnée : celle des audiences de l'émission de France 2, qui a enregistré une hausse avec 1 470 000 téléspectateurs, soit 15,3% du public.