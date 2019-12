Fort Boyard : Le premier Père Fouras réagit aux rumeurs de chantage

Le 22 décembre dernier, France 5 décidait de diffuser un documentaire intitulé Les Maîtres des jeux télé. La chaîne ne s'attendait certainement pas à créer le buzz en s'entretenant avec Patrice Laffont au sujet de Fort Boyard. Ce dernier, aux commandes du programme de 1990 à 1999, a révélé une anecdote étonnante sur le premier homme à avoir incarné le Père Fouras, le comédien Michel Scourneau. "Comme il a su qu'il était devenu très vite célèbre à la fin de la saison, il a fait un peu de chantage à la production en disant : 'Bon, maintenant, faudrait peut-être raquer un peu.' On lui a dit : 'Mais attends, on te voit pas, c'est un masque, la seule chose qui nous intéresse, c'est une voix, donc pour retrouver une voix comme toi, on va faire un casting et trouver quelqu'un d'autre.' Ils ont fait un casting et ils ont trouvé le nouveau Père Fouras, Yann Le Gac, qui fait ça depuis trente ans."

Des confidences qui ont suscité quelques interrogations. Pour y voir plus clair, nos confrères de TV Mag ont retrouvé Michel Scourneau, qui incarnait à l'époque ce vieillard aux énigmes farfelues du jeu. Ce dernier réfute totalement les accusations dont il fait l'objet. "Ce qu'il raconte est complètement débile. Quand mon agent m'a proposé de faire le Père Fouras, je n'étais pas extrêmement chaud et j'avais donc négocié un cachet assez élevé. J'avais obtenu 250 000 francs pour tourner l'ensemble de la saison, ce qui était assez important en 1990. Un jour, Patrice Laffont m'avait interpellé pour me dire que mon agent s'était vachement bien démerdé pour mon cachet. J'avais été étonné qu'il soit au courant et cela m'avait laissé penser qu'il était moins bien payé que moi... J'avais vu à son visage que quelque chose n'allait pas", se souvient le comédien.

À la fin de la première saison, Michel Scourneau s'est vu proposer le renouvellement de son contrat. Mais d'après lui, Pierre Sportolaro, le directeur de production, souhaitait le prolonger avec un salaire moins élevé. "Je lui avais répondu que je n'étais pas d'accord. Je voulais le même contrat. La discussion s'était arrêtée là et je n'avais plus eu de nouvelles par la suite. Mais je n'ai jamais réclamé plus parce que je savais que j'étais déjà très bien payé", assure-t-il.

Concernant Patrice Laffont, l'acteur ne compte pas se laisser faire et souhaite "avoir une explication" avec lui. "Je suis quand même scandalisé par ce qu'il a pu raconter, cela ne se fait pas. Je ne comprends pas pourquoi il a inventé cette histoire. Si cela me porte préjudice, j'envisagerai de voir un avocat. Mais je ne demanderai pas une grosse somme d'argent, simplement un rectificatif et un euro de dommage moral", a-t-il conclu.