Fort Boyard : Le jour où le premier Père Fouras a fait du chantage à la prod'

Dimanche 22 décembre 2019, France 5 a diffusé un documentaire baptisé Les Maîtres des jeux télé. Les téléspectateurs ont pu (re)découvrir les histoires des jeux populaires, comme celle de Fort Boyard, émission diffusée pour la première fois en 1990, sur Antenne 2 (devenue France 2). Le public a donc appris que l'acteur qui incarnait le célèbre Père Fouras durant la première saison n'avait pas eu un comportement exemplaire.

Depuis la saison 2, c'est Yann Le Gac (66 ans), acteur et producteur chez Adventure Line Productions, qui se met dans la peau de ce personnage mythique. S'il n'y a jamais eu de problème avec lui, le premier homme qui a incarné le Père Fouras a donné du fil à retordre à ALP. C'est le comédien Michel Scourneau qui avait été choisi à l'origine pour se glisser dans la peau du vieillard.

Mais, comme l'a dévoilé le présentateur historique Patrice Laffont, il a rapidement été évincé. "Comme il a su qu'il était devenu très vite célèbre à la fin de la saison, il a fait un peu de chantage à la production en disant : 'Bon, maintenant, faudrait peut-être raquer un peu'", a confié celui qui était aux commandes du jeu de 1990 à 1999. Mais très vite, la production lui a remis les pieds sur terre : "On lui a dit : 'Mais attends, on te voit pas, c'est un masque, la seule chose qui nous intéresse, c'est une voix, donc pour retrouver une voix comme toi, on va faire un casting et trouver quelqu'un d'autre.' Ils ont fait un casting et ils ont trouvé le nouveau Père Fouras, Yann Le Gac, qui fait ça depuis trente ans."

On imagine que Michel Scourneau s'en est mordu les doigts.