Énora Malagré fête ses 40 ans : "Pas facile pour moi... malade, pas d'enfant..."

Lundi 20 juillet, Énora Malagré a 40 ans. Une date d'anniversaire et un jour festif qu'elle a voulu partager avec sa communauté. Pour évoquer cette nouvelle décennie, l'ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste qui est devenue comédienne, a tiré le bilan de ces dernières années. L'absence d'un enfant dans sa vie lui pèse.

Dans son livre Un cri du ventre, la jolie blonde évoquait son combat contre l'endométriose. La première fois qu'elle en a parlé, c'était lors d'un prime de TPMP, en février 2017. Elle révélait que, pour elle, avoir des enfants serait compliqué. En couple avec son chéri Hugo, son désir d'enfant est toujours là et, en ce jour d'anniversaire, elle a tenu à le crier haut et fort. "Merci merci pour vos messages d'anniversaire. Pas facile pour moi... malade, pas d'enfant... mais je suis en vie, j'ai de la chance et vous êtes là avec votre bienveillance et votre soutien. Merci les amis ! Je vous serre contre moi ! Que la joie demeure ! Toujours !", a-t-elle écrit sur Twitter.

Samedi 18 juillet, sur Instagram et en légende d'une photo d'elle qui rit, elle avait écrit : "J-2... vaut mieux en rire, car j'ai plutôt envie de pleurer à vrai dire... #40anspasdenfantfaitchierbordel."

Si elle ne peut pas être enceinte, Énora Malagré ne tire pas une croix sur la maternité et l'a toujours dit. Elle a en effet entamé des démarches pour pouvoir adopter. "C'est encore un chemin très long, semé d'embûches, il faut être solide. Mais oui, je suis en train de faire le deuil de la grossesse, pas d'être mère", avait-elle déclaré dans l'émission Je t'aime etc... sur France 2, en octobre dernier. "Mon enfant sera mon roi, ma reine. Je ne l'aurai peut-être pas porté, mais je vais l'élever, le chérir, l'armer pour qu'il sache se défendre", avait-elle ajouté à Public.

Concernant la révélation de sa maladie en direct dans Touche pas à mon poste il y a trois ans, Énora Malagré a raconté avoir été "scotchée" par la réaction de ses collègues de l'époque. Toujours à Daphné Bürki, elle avait raconté : "C'est sorti comme un cri, effectivement du ventre, et j'ai dit 'je ne peux pas avoir d'enfant parce que j'ai de l'endométriose'. (...) "Tout le monde continue à faire sa vie et vous, vous soufflez un grand coup. Vous êtes toute seule, personne ne vous regarde, vous venez de lâcher le doss' de votre vie, personne ne réagit, des gens avec qui vous passez votre vie. Ça m'a profondément choquée, cette image, je l'avais oubliée !"