Enora Malagré, confinée avec son mec, dévoile leur "motif de discorde" (EXCLU)

Même si elle avait d'abord exprimé son incompréhension et sa frustration au début des premières mesures contre le coronavirus, désormais, elle joue le jeu à fond ! Enora Malagré, confinée chez elle "en banlieue" parisienne, a répondu aux questions de Purepeople.com. Cloîtrée avec son chéri, elle espère que la durée du confinement ne pèsera pas sur son couple.

Depuis chez elle, l'ancienne chroniqueuse star de Touche pas à mon poste s'est donc filmée en mode selfie pour partager un peu son quotidien de confinée. Et, premier constat, Enora Malgré s'est amusée d'un détail précis... "Ça c'est le problème du confinement : le lit pas fait quoi. C'est le motif de discorde avec mon mec ! Le mec ne fait pas le lit !!!", a-t-elle confié avec humour. Et la jolie blonde de 39 ans d'ajouter : "Le confinement, quand on est en couple, je ne sais pas... Pour l'instant, ça se passe bien. On a plutôt l'habitude d'être déjà pas mal collés ensemble. Donc je pense qu'on devrait pas s'entretuer. Rendez-vous dans un mois !"

Enora Malagré, qui devait normalement aller en province avec le spectacle La Dame de chez Maxim, a ensuite détaillé la manière dont elle occupe ses journées. Au programme ? Beaucoup de musique - elle parle de vinyles le soir sur son Instagram -, de la lecture et même du dessin, comme si d'un coup elle avait "4 ans et demi". Mais, surtout, elle continue ses activités professionnelles. "Je devais lancer une chaîne de télé, sur abonnement, sur le digital. Du coup, on bosse là-dessus, parce qu'on va la proposer plus tôt que prévu, gratuit. (...) Il y aura plein de documentaires, plein de choses à voir inédites", a-t-elle promis, ajoutant qu'avec Netflix "on tourne en rond".

En travaillant, Enora Malagré n'hésite pas à grignoter quelques bonbons "qui piquent" son petit pêché mignon, elle qui en a acheté des tas de paquets en faisant ses courses de confinement !

