Angelina Jolie : Dîner en famille, son fils Pax (17 ans) prend le volant

Bien que son divorce avec Brad Pitt s'éternise, Angelina Jolie garde le sourire ! L'actrice y parvient grâce à ses enfants, avec qui elle a encore été aperçue le week-end dernier. La petite famille était de sortie samedi soir, pour dîner. Angelina s'est laisser conduire par son fils.

Samedi 3 juillet 2021, Angelina Jolie et deux de ses six enfants, Pax et Zahara (17 et 16 ans) sont sortis dîner à Los Angeles. Maman et enfants avaient choisi un restaurant japonais, où ils sont arrivés en voiture. Masques sur le visage, l'héroïne du film Maléfique : le pouvoir du mal et Zahara ont tout de même été reconnues. Pax, lui, était à visage découvert. L'adolescent vêtu d'une chemise en flanelle à carreaux, d'un pantalon chino beige et de baskets avait la responsabilité de conduire sa mère et sa petite soeur. Il semblait très à l'aise au volant de la superbe berline Audi.

Pax et Zahara sont donc deux des six enfants d'Angelina Jolie et son ex-mari, Brad Pitt. Zahara, née en Ethiopie, est plus jeune mais a été adoptée en premier, en juillet 2005. Pax a intégré la famille Jolie-Pitt en 2007. Les deux ados ont quatre frères et soeurs, Maddox, Shiloh (également adoptés) et les jumeaux Know et Vivienne (19, 15 et 12 ans).

D'eux tous, seul Maddox n'est pas concerné par le conflit sur la garde des enfants qui oppose Angelina Jolie et Brad Pitt, un conflit qui a commencé en 2019. Un nouveau rebondissement a récemment eu lieu ; selon le tabloïd britannique DailyMail, les avocats de l'actrice ont déclaré que trois des six enfants du couple souhaitent témoigner contre leur père !

Dans ces témoignages, les enfants Jolie-Pitt évoqueront la charge émotionnelle qu'ils endurent depuis le début des hostilités. Leurs passages à la barre pourraient affecter Brad Pitt, qui a obtenu de la justice une garde partagée de quatre de ses six enfants, les jumeaux Vivienne et Knox, Zahara et Shiloh. Suite à cette décision, Angelina Jolie s'était sentie abandonnée. "La bataille est loin d'être terminée. Elle ne pardonnera jamais Brad. Elle croit toujours que la justice finira par lui donner raison", avait confié un informateur au site Us Weekly.

Il y a quelques jours, Angelina Jolie a été repérée avec The Weeknd et il n'en fallait pas plus pour que les premières rumeurs de couple émergent. Cette sortie avec Pax et Zahara devait elle servir à les calmer ?