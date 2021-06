Jennifer Aniston trompée et humiliée par Brad Pitt : une rupture qui l'a anéantie !

Un retour de flamme est toujours possible, ce n'est pas Jennifer Lopez qui dirait le contraire. Alors que la chanteuse roucoule tranquillement au cou de Ben Affleck, des années après leur rupture, tout espoir semble permis pour une autre Jennifer célibataire... Aniston, évidemment ! Parmi les couples les plus glamour d'Hollywood, impossible d'oublier celui que formait l'héroïne de la série Friends à la fin des années 1990 avec Brad Pitt. Mais ce retour à la case départ serait-il vraiment bénéfique pour elle?

Aujourd'hui, Jennifer Aniston et Brad Pitt sont bons copains. Ils s'accordent de jolis clin d'oeil dans la presse, s'applaudissent allègrement l'un l'autre dès que l'occasion se présente et se sont même donnés la réplique par webcam interposée, pendant le confinement, en septembre 2020. Mais ne l'oublions pas : après avoir vécu une jolie idylle de plus de cinq ans, leur séparation fut douloureuse. Très douloureuse. Le 7 janvier 2005, le monde apprenait que les deux acteurs poursuivraient l'aventure séparément malgré leur mariage plutôt récent. Ce que l'on ignorait, c'est qu'en coulisse, les choses étaient loin d'être amicales.

Angelina Jolie, l'ange noir

Vous le savez sans doute, Brad Pitt a succombé aux charmes d'Angelina Jolie alors qu'ils jouaient ensemble dans le film Mr. & Mrs. Smith. "Ils ne se connaissent pas vraiment. Ils sont gênés, résume Doug Liman, le réalisateur du film. Il saute immédiatement aux yeux qu'il y a entre eux une profonde affinité." Quant à Jennifer Aniston, elle a préféré nier l'évidence et refuser d'écouter les rumeurs. Même Faye, la voyante des stars qu'elle consulte régulièrement, l'avait prévenue : sa rivale était un "ange noir".

Jen était furieuse et l'a jeté dehors

Si l'entourage de Brad Pitt a préféré ne pas renseigner Jennifer Aniston par solidarité, la comédienne a fini par confronter son époux... au pire moment. Ils s'étaient envolés, en amoureux, en vacances aux Caraïbes avec Courteney Cox et David Arquette quand l'heure des révélations a sonné. "Il a finalement admis qu'il était amoureux d'Angelina. Jen était furieuse et l'a jeté dehors" apprenait-on dans le livre Confidential: The Life of Secret Agent Turned Hollywood Tycoon, paru en 2011. Si elle a largement tourné la page depuis, pas sûr que Jen soit prête à renouer, à ce point, avec le passé...