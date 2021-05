Jennifer Aniston toujours folle de son ex Brad Pitt ? "Il a vraiment été fantastique..."

Jennifer Aniston et Brad Pitt ont été mariés pendant cinq ans avant que la tornade Jolie ne s'abatte sur eux. Mais le temps passe et les deux ex sont loin de se faire la guerre... La star de "Friends" ne cache pas tout le bien qu'elle pense de l'acteur de "Seven".

Un moment historique s'apprête à avoir lieu sous nos yeux. Le 27 mai 2021, HBO Max diffusera finalement l'épisode réunion des acteurs de Friends après des mois d'attente. Bien sûr, pour assurer la promotion de ces séquences inédites, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry et Matt Leblanc acceptent de dévoiler quelques coulisses de tournage de l'époque en avant-première, en interview... notamment une liste de leurs guests préférés. Pour Jennifer Aniston, le choix est difficile, évidemment. Brad Pitt, son ancien époux, s'était joint à l'aventure en 2001 alors qu'ils étaient mariés depuis un an - saison 8, épisode 9, Celui qui avait fait courir la rumeur. Mr Pitt a été incroyable Dans la vraie vie, tout roulait entre Jennifer Aniston et Brad Pitt. Dans la série, en revanche, le comédien incarnait Will, un ancien camarade de classe particulièrement remonté contre Rachel Green. "Mr Pitt a été incroyable, se souvient l'actrice auprès d'Access Hollywood. Il a vraiment été fantastique." Depuis que monsieur s'est houleusement séparé d'Angelina Jolie et que madame a dit "au revoir" - mais pas adieu - à Justin Theroux, les rumeurs vont bon train sur un éventuel retour de flamme. Ces récentes déclarations devraient, encore, ajouter un peu d'eau au moulin des plus curieux.

Où regarder la réunion de la série Friends en France ? Jennifer Aniston et Brad Pitt ont été mariés de 2000 à 2005. Si la réunion Friends se fera en présence de nombreux invités, les ex ne devraient pas s'y retrouver face à face. HBO Max a annoncé la présence d'autres personnalités, nombreuses et parfois curieuses, dont David Beckham, Justin Bieber, les membres du groupe BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Kit Harington, Mindy Kaling, Tom Selleck, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon ou encore Malala Yousafzai. Si vous souhaitez voir ce que ça donne, sachez qu'il sera possible de regarder l'épisode, en France, le 27 mai 2021 en même temps que les Américains. Sur Salto, d'abord, puis "très prochainement" sur TF1...