Matthew Perry (Friends) : Son état de santé inquiétant ? Un détail sème la terreur chez les fans !

La réouverture des terrasses n'est pas la seule chose qui va rendre le sourire aux gens, enfermés chez eux depuis si longtemps. Il y a un évènement qui s'apprête à provoquer un véritable cataclysme de joie et de bonheur, c'est la sortie du très attendu épisode spécial de la série Friends, qui sera mis en ligne sur HBO Max le 27 mai 2021. Et alors que les six héros du show assuraient la promotion de ces séquences inédites, Matthew Perry, l'interprète du drôlissime Chandler Bing, a quelque peu inquiété ceux qui l'aiment tant depuis 1994.

Dans la bande-annonce diffusée sur Instagram par Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer et Matt Leblanc, tout comme dans l'interview qu'ils ont tous accordé avec plaisir au magazine People, Matthew Perry souffre effectivement d'un petit problème de prononciation. C'est ce que tout le monde a pu constater au moment où il racontait qu'il avait volé la fameuse boîte à cookies en forme d'horloge de l'appartement de Monica pour l'offrir à celle qui incarnait Phoebe - une histoire qu'elle avait d'ailleurs déjà mis sur le tapis !