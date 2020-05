Friends : Lisa Kudrow a quitté la série avec un objet emblématique en poche !

La série Friends a laissé des souvenirs incroyables à un grand nombre de téléspectateurs. En dix saisons, les acteurs ont eux-même cumulé des centaines d'images, de rires, de moments de complicité. L'une des héroïnes du show, quant à elle, peut toujours se remémorer cette époque depuis son salon... Lisa Kudrow est en effet partie du tournage du dernier épisode avec un objet sous le coude : la boîte à cookies "Cookie Time" qui a trôné pendant des années dans la cuisine de Rachel et Monica. "C'est Matthew Perry qui me l'a donnée, a-t-elle expliqué à Jimmy Kimmel le 26 mai 2020. C'était une sorte de cadeau de départ. On rigolait de manière hystérique et on pleurait, parce que c'était la fin."

Il faut dire que cet élément de décoration était particulier pour le binôme. Lisa Kudrow et Matthew Perry avaient partagé un moment de franche rigolade, il y a des années, en le regardant. "C'était drôle pour nous parce qu'on avait tourné une scène dans laquelle je disais qu'il fallait que je m'en aille parce que j'étais en retard, s'est-elle souvenue. Sauf que je n'avais pas de montre, et il était trop tard quand je l'ai réalisé. J'ai donc montré cet objet. Et Matthew m'a dit 'Est-ce que tu viens vraiment de pointer cette boîte à cookies du doigt pour me donner l'heure ?'" D'ailleurs, c'est à ses risques et périls qu'il a subtilisé cette offrande. Personne ne sait, jusqu'à présent, s'il a obtenu l'autorisation de l'emporter avec lui... ou non.

Les retrouvailles reportées

À l'heure où nous écrivons ces lignes, les stars de la série Friends auraient déjà dû être réunies sur un plateau pour le fameux épisode inédit que l'on nous promet depuis des mois. Celui-ci ne nous racontera pas la suite des aventures de Phoebe, Rachel et Monica, ni de Joey, Chandler ou Ross. Il s'agira d'un échange libre entre les comédiens. Mais comme vous vous en doutez, ces retrouvailles ont été reportées à cause du coronavirus. "J'ai vraiment hâte, a expliqué Lisa Kudrow. Ça fait vingt-cinq ans qu'on ne s'est pas retrouvés tous les six dans la même pièce devant un public. Je ne peux qu'imaginer comment ça va se passer. Ça va vraiment être drôle."

Lisa Kudrow de retour dans "Space Force"

En attendant, Lisa Kudrow est confinée avec son fils Julian pendant que son époux surveille les travaux de leur maison située à Palm Springs. Si vous voulez vous divertir, vous pouvez toujours la voir dès le 29 mai 2020 dans la très prometteuse première saison de la série Space Force sur Netflix – par les créateurs de The Office ! –, au côté de Steve Carell. On a vu pire, comme compensation...