Courteney Cox : Pourquoi elle adorait être "grosse" dans Friends

C'est auprès de l'animatrice Ellen DeGeneres - actuellement visée par de multiples témoignages d'anciens collaborateurs dénonçant son attitude odieuse - que Courteney Cox s'est confiée depuis chez elle, en plein confinement. Impossible pour l'actrice américaine de 55 ans de ne pas évoquer Friends...

Alors que la série culte qui lui a offert une notoriété mondiale doit revenir le temps d'un épisode spécial, repoussé à cause du coronavirus, Courteney Cox a évoqué certains de ses souvenirs de tournage ; d'ailleurs un fan chanceux devrait prochainement pouvoir participer à cet épisode spécial grâce à un grand concours. L'ancienne interprète du personnage de Monica Geller a admis que, de manière générale, ses épisodes préférés étaient ceux autour de Thanksgiving. Un en particulier l'a marquée. "Les épisodes de Thanksgiving sont mes favoris. Lors de la première saison - soyons honnêtes, j'en suis qu'à la saison 1 depuis que je me refais la série - il y avait l'épisode de Thanksgiving où nous avions tous des flash-back", a-t-elle rappelé.

Et Courteney Cox de justifier ce choix : "J'incarnais une Monica grosse. J'ai adoré jouer la grosse Monica, car je me sentais libre. Je pouvais danser... Faire comme toi Ellen, m'asseoir et d'un coup me lever pour danser et n'avoir aucun problème du tout. J'adorais ça. Ils étaient bons, ces épisodes-là."

L'actrice a affirmé profiter du confinement pour se refaire toute la série, car elle n'en garde presque aucun souvenir ! "Je sais c'est assez triste, mais je m'en souviens pas du tout. Je me souviens des gens, de choses précises qui ont eu lieu, mais je ne me souviens pas des moments drôles des épisodes...", a-t-elle confié. Pourtant, elle a incarné Monica pendant dix saisons de 1994 à 2004.