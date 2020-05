Lisa Kudrow (Friends) : Rarissime photo de son fils Julian, 22 ans

Lisa Kudrow n'est pas du genre à tout montrer de sa vie privée. L'inoubliable Phoebe de Friends n'a toutefois pas pu résister à l'envie de publier une photo de son fils, Julian, qui vient de fêter ses 22 ans. Sur Instagram, on pouvait découvrir une photo de lui avec sa mère et une amie, assis tous ensemble (et masqués, gestes barrières obligent) à une large table à leur domicile de Beverly Hills.

L'occasion de découvrir une partie du visage du jeune homme, qui a hérité des yeux bleus de sa mère. Il a d'ailleurs le dessus des cheveux blond. "Joyeux anniversaire à mon adorable fils, Julian", a-t-elle sobrement écrit en légende du cliché. L'occasion d'en savoir plus sur ce fameux Julian, qui semble suivre un cursus en école de cinéma pour devenir réalisateur, à en croire son compte Instagram.

Le jeune homme de 22 ans a d'ailleurs tenu à remercier sa mère pour le joli gâteau qu'il a reçu. "Merci beaucoup pour ce gâteau ! Je n'aurais pas pu vivre un meilleur anniversaire confiné !", s'est-il réjoui sur le réseau social.