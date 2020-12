Matthew Perry (Friends) : Il demandait à son ex enceinte de lui acheter de la drogue

Fiancé et décidé à retrouver la ligne, Matthew Perry est dans une bonne dynamique ! Le héros de la série Friends est définitivement débarrassé de son addiction à la drogue. Son ex-petite amie révèle qu'il lui demandait de rencontrer des dealers et de lui ramener ses doses pendant sa grossesse.

C'est au Sun que Kayti Edwards, une ex-petite amie de Matthew Perry restée proche de lui après leur rupture, a fait ces révélations. Elle s'est dit ravie que l'acteur de 51 ans ait demandé sa compagne Molly Hurwitz en mariage. Kayti a également évoqué sa relation avec Matthew Perry, et confié qu'elle faisait l'intermédiaire entre ses dealers et lui. Matthew ne voulait pas s'exposer en pleine rue et avait trouvé en Kayti un coursier insoupçonné.

"J'étais enceinte de 5 mois et je lui prenais des trucs. Il disait : 'Personne ne va interpeller une fille enceinte. Ne t'inquiète pas', explique Kayti Edwards au tabloïd britannique. Il arrangeait et disait : 'Vas à cette adresse et vois cette personne, il sortira et te donnera un sac.' J'y allais directement. On ouvrait le sac, c'était parfois des cachets, de la cocaïne, parfois c'était de l'héroïne et du crack, c'était comme un buffet, on ne savait jamais ce qu'on allait avoir."

Kayti Edwards précise qu'elle n'a jamais consommé de stupéfiants avec Matthew Perry, mais conserve quelques regrets : "J'y repense et je me dis : 'Quel genre d'amis j'étais ?' Je voulais l'aider. Il me faisait culpabiliser en disant : 'Si tu ne fais pas ça pour moi, je vais y aller moi-même et et marcher jusqu'au centre-ville.'"