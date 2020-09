Friends : Une des actrices dévoile avoir été clashée, même son père avait honte...

Dans Friends, de nombreuses intrigues tournaient autour des amours de Ross alias David Schwimmer. Plusieurs blagues et scènes comiques faisaient notamment référence à son histoire avec Carole - qui s'est révélée être lesbienne - incarnée par l'actrice Jane Sibbett. Celle-ci a récemment confié que son rôle lui avait donné du fil à retordre.

Interrogée par Now to Love, Jane Sibbett a révélé avoir été la cible de violentes critiques pour avoir incarné une femme aimant une autre femme dans les années 1990. Ainsi, peu après le lancement - en septembre 1994 - de la série qui a fait les belles heures de la chaîne américaine NBC, l'actrice a été confrontée à l'homophobie de l'époque. "Il a très vite été clair qu'on avait soudainement la responsabilité de faire face à toutes les personnes qui disaient que c'était mal, y compris mon propre père qui a eu beaucoup de mal avec ça", a-t-elle confié. Et Janr Sibbett d'ajouter : "J'allais passer du temps avec diverses personnes sur les plateaux télé en Amérique, qui disaient ceci ou cela pour justifier la raison pour laquelle il ne fallait pas faire ça. (...) J'avais l'impression que c'était devenu très important pour moi d'être très claire, de dire que l'amour était la chose la plus importante, que de toutes les choses qu'on peut faire, aimer est le chemin qui fait aller de l'avant. Alors cela devenait ma plus grosse responsabilité de faire en sorte que tout le monde sache cela."

Ce n'est pas la première fois que Jane Sibbett s'exprime sur le sujet puisque, l'an dernier, elle avait déjà fait des confidences à Today pour évoquer son personnage dans la série, elle qui donnait aussi la réplique à Susan, sa compagne à l'écran jouée par l'actrice Jessica Hecht. "Friends n'a jamais rigolé aux dépens des personnages ni sur le fait qu'ils étaient gays. On se moquait de la personne qui ne comprenait pas les choses, qui était mal à l'aise avec le concept qui voulait que nous étions deux femmes ensemble. (...) J'ai vraiment l'impression que nous étions très bons en ne mettant pas le focus sur autre chose qu'une histoire d'amour. Il s'agissait juste de deux femmes amoureuses, qui avaient un équilibre et étaient dévouées l'une à l'autre. Et je pense que c'était en avance sur son temps", disait-elle. D'ailleurs, comme le souligne le site Gay Times, le mariage des deux personnages était à l'époque le premier mariage lesbien diffusé sur une chaîne de télévision.