Matthew Perry : Embonpoint et petite mine, l'acteur de Friends prend une coach

À Hollywood, probablement plus qu'ailleurs encore, on attend des femmes qu'elles restent jeunes et minces au risque de voir les rôles s'envoler, mais les hommes sont moins touchés par ce diktat. L'acteur Matthew Perry, dont la fortune est estimée par les sites spécialisés aux alentours de 120 millions de dollars, n'a de toute façon pas de quoi s'en faire. Mais visiblement peu à l'aise avec son corps, il a pris une coach.

L'inoubliable interprète du personnage de Chandler dans la série culte Friends a bien changé avec le temps qui passe. L'acteur a été repéré le 5 juin 2020, en tenue de sport, de retour à son domicile de Malibu à Los Angeles. Matthew Perry laissait voir une sacrée prise de poids et une mine fatiguée. Le confinement lié à la pandémie de coronavirus ne semble pas lui avoir été bénéfique, bien au contraire. L'acteur ne compte toutefois pas garder son embonpoint et a donc embauché une coach pour l'aider à perdre ses kilos en trop et se remettre en forme. Une coach que l'on a vue ses côtés devant sa maison, mais qui n'a toutefois pas encore réussi à lui faire perdre une mauvaise habitude : la cigarette. Chaque chose en son temps.

Matthew Perry doit compter sur sa seule volonté pour se remettre d'aplomb, lui qui s'est récemment séparé de sa compagne, Molly Hurwitz, après deux années de relation amoureuse. Nul doute que cette rupture n'a pas non plus aidé l'acteur à garder le moral. Prochainement, il devrait toutefois avoir un regain de motivation puisqu'il doit participer avec ses anciens complices de Friends à un programme spécial repoussé à cause du coronavirus. On devine qu'il voudra paraître au mieux devant les caméras. Un programme qui devrait d'ailleurs venir gonfler un peu plus encore son compte en banque grâce à un très joli chèque...