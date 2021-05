Angelina Jolie séparée de Brad Pitt : elle se montre exigeante pour son remplaçant !

La séparation d'Angelina Jolie et Brad Pitt, actée le 15 septembre 2016, suscite toujours de nombreuses réactions. Depuis, l'actrice n'a eu aucune relation amoureuse connue. Elle plaisante de son long célibat dans une nouvelle interview...

C'est avec E! News qu'Angelina Jolie s'est entretenue ! En pleine promotion du film Those Who Wish Me Dead dont elle est l'héroïne (réalisé par Taylor Sheridan et avec Nicholas Hoult), la star de 45 ans a également évoqué ses 6 enfants (Maddox, Pax, Zahara, Shiloh et les jumeaux Knox et Vivienne, âgés de 19, 17, 16, 14 et 12 ans) et sa vie amoureuse.

Sera-t-elle exigeante avec des prétendants ou son futur compagnon ? "J'ai certainement une très longue liste [de choses rédhibitoires, NDLR]. Je suis célibataire depuis longtemps, maintenant", a-t-elle répondu.