Angelina Jolie : comment son divorce l'oblige à sacrifier sa carrière

Ça n'a échappé à personne, Angelina Jolie est de retour sur les écrans. Après quelques années à un rythme soutenu et la sortie de plusieurs beaux films, l'actrice de 45 ans revient avec de grands projets au cinéma comme Come Away ou encore Those Who Wish Me Dead.

Mais pourquoi retenter le métier d'actrice quand elle a si bien travaillé comme réalisatrice, notamment avec D'abord, ils ont tué mon père ou encore Invincible ? Auprès de Entertainment Weekly le 20 avril 2021, Angelina Jolie a expliqué ne plus vouloir d'un métier trop prenant pour ses enfants. "J'adore réaliser mais j'ai eu un changement dans ma situation familiale et ce n'est désormais pas possible pour moi d'être réalisatrice pendant quelques années. J'avais besoin d'avoir des projets plus courts et d'être plus souvent présente à la maison, donc je suis de retour pour filmer quelques films en tant qu'actrice. C'est vraiment la seule raison", a détaillé Angelina Jolie à nos confrères. Un sacrifice pris pour le bien-être de ses enfants.

Depuis plus de cinq ans désormais, Angelina Jolie et Brad Pitt se livrent une guerre sans merci pour la garde de leurs enfants Maddox, Pax - 17 ans -, Zahara - 16 ans -, Shiloh - 14 ans - et des jumeaux Knox et Vivienne - 12 ans. De quoi perturber sa carrière.

Cette expérience derrière la caméra a été une richesse incroyable pour Angelina Jolie, qui l'aide beaucoup pour son retour à la vie d'actrice. "Dans des termes plus techniques, je suis désormais plus consciente de ce que le réalisateur recherche, et de tous les autres problèmes auxquels il fait face. Je comprends comment chaque détail compte", se réjouit-elle. On imagine qu'elle se remettra à la réalisation une fois le divorce finalisé...