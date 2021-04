Diaporama Angelina Jolie : Comment son divorce l'oblige à sacrifier sa carrière

1 / 21 Angelina Jolie : comment son divorce l'oblige à sacrifier sa carrière

2 / 21 Angelina Jolie, Brad Pitt - Conférence pour la prévention contre les violences sexuelles lors des conflits. Londres.

3 / 21 La nouvelle bande annonce du film Come Away avec Angelina Jolie - Avant qu'Alice ne mette les pieds aux Pays des Merveilles et Peter Pan au Pays Imaginaire, ils étaient frère et soeur. Quand leur frère aîné meurt dans un accident tragique, ils font tout leur possible pour sortir leurs parents de la spirale de désespoir dans laquelle ils sont plongés, jusqu'à devoir choisir entre rester dans leur foyer ou fuir vers imaginaire.

5 / 21 Première images de Angelina Jolie dans le film de Taylor Sheridan "Those Who Wish Me Dead".

6 / 21 Angelina Jolie est le visage du nouveau parfum de Guerlain nommé Mon Guerlain, tout simplement

7 / 21 Exclusif - Brad Pitt et Angelina Jolie font du shopping avec leurs enfants Shiloh et Pax à Glendale. Le 10 juillet 2015

9 / 21 Brad Pitt et Angelina Jolie.

10 / 21 Angelina Jolie et sa fille Vivienne sont allées acheter des fleurs à Los Feliz le 15 avril 2021.

11 / 21 Exclusif - Angelina Jolie et Ellen Pompeo dînnent avec leurs filles Stella et Vivienne au restaurant italien Baldi à Beverly Hills, Los Angeles, Californie, etats-Unis, le 3 mars 2021.

13 / 21 Angelina Jolie et Brad Pitt - Première du film Maleficient à Los Angeles, le 29 mai 2014.

15 / 21 Angelina Jolie et Brad Pitt à Cannes.

19 / 21 Angelina Jolie fait du shopping avec ses filles Zahara et Shiloh à Thousand Oaks, Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 6 février 2021.

20 / 21 Exclusif - Angelina Jolie et sa fille Zahara Jolie-Pitt s'offrent une journée shopping mère fille à Los Angeles le 16 janvier 2021.