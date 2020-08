Angelina Jolie et Brad Pitt : Divorce sans fin et nouveau rebondissement

Ils ne sont pas près de tirer un trait sur leur histoire ! Le divorce d'Angelina Jolie et de Brad Pitt joue les prolongations puisque la comédienne a demandé à ce que le juge en charge de l'affaire... ne le soit plus. Et si l'actrice de 45 ans a exigé cette révocation, c'est par souci d'impartialité. L'homme en question serait professionnellement associé à l'un des avocats de Brad Pitt et cette information n'a pas été divulguée dans les temps.

"Elle ne s'était jamais opposée à la participation du juge dans cette procédure" ont fait savoir les représentants de l'acteur. Mais il va falloir lui trouver un remplaçant illico presto si chacun veut refaire sa vie sur des bases saines. "Tout ce que ma cliente demande, c'est un procès équitable basé sur des faits, sans traitement de faveur accordé à l'une ou l'autre des parties, explique Samantha Bley DeJean, l'avocate d'Angelina Jolie, à Us Weekly. La seule façon pour que tout le monde ait confiance en ce processus, c'est que toutes les personnes impliquées soient transparentes."

Angelina Jolie et Brad Pitt sont pourtant sur la voie de la réconciliation. "Ils s'entendent beaucoup mieux, assurait-on chez Entertainment Tonight. Ils ont parcouru un long chemin." Et pour cause. Pour le bien de leurs enfants, Maddox (18 ans), Pax (16 ans), Zahara (15 ans), Shiloh (14 ans), Vivienne et Knox (11 ans), les deux ex ont décidé de vivre à proximité l'un de l'autre histoire de pouvoir facilement faire les allers retours. Ils entretiendraient désormais une belle amitié. Le 23 juin dernier, le comédien a même été aperçu sortant de chez son ex avant de monter sur sa grosse cylindrée et de parcourir les rues du quartier de Los Feliz, à Los Angeles.