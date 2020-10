Brad Pitt et Nicole Poturalski, c'est (déjà) fini : l'acteur et le mannequin marié ont rompu

La vie amoureuse des stars fascine leurs millions de fans. Ceux de Brad Pitt apprennent que l'acteur et sa compagne, Nicole Poturalski, ont rompu. Le retour du mannequin à Berlin, auprès de son mari, avait éveillé les soupçons...

L'info est signée Page Six ! Citant une source restée anonyme, le site américain révèle que Brad Pitt et Nicole Poturalski ont mis fin à leur relation "il y a un bon moment". Cette rupture est définitive. "Ça n'a jamais vraiment été aussi sérieux que ça en avait l'air", ajoute l'insider.

Brad Pitt et Nicole Poturalski se fréquentaient depuis plus d'un an. Ils s'étaient rencontrés au restaurant du mari de la jeune femme en août 2019, lors du passage de Brad Pitt à Berlin pour promouvoir le film Once Upon a Time in Hollywood....