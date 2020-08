Brad Pitt amoureux en cachette ? Il voit Nicole Poturalski depuis longtemps !

Cela ferait au moins neuf mois que Brad Pitt et Nicole Poturalski sortent ensemble. Sur les réseaux sociaux, la belle Allemande aurait d'ailleurs laissé des indices sur cette idylle, en évoquant "sa moitié" et ses "balades à Los Angeles avec son amour" en légende de différents posts Instagram. Pour autant, pas sûr que ses abonnés aient droit à un selfie de couple à Miraval de sitôt...

Une jeune maman polyglotte

Mais qui est donc celle qui a séduit l'un des célibataires les plus convoités d'Hollywood ? Nicole Poturalski est un mannequin allemand d'1,77 m aux grands yeux bleus et aux lèvres charnues. Un physique dans lequel certains voient une ressemblance avec l'ex-femme de monsieur, une certaine Angelina Jolie... Selon le Daily Mail, la jolie brune se rêvait biologiste marine avant d'être repérée à Disneyland Paris à seulement 13 ans. Désormais représentée par trois agences de mannequins, A Management, Official Models à New York et NEXT Models à Los Angeles, Nicole Poturalski fait notamment la couverture du magazine Elle Germany pour son numéro de septembre 2020.