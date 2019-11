Brad Pitt en couple avec Alia Shawkat ? Les indices s'accumulent...

Brad Pitt et Alia Shawkat, ça se confirme. Nos confrères américains ont une fois de plus toutes les raisons de penser à une idylle entre les deux acteurs, depuis qu'une nouvelle sans équivoque a fait le tour des médias. Selon les informations du très sérieux PEOPLE Magazine, ils auraient été aperçus ensemble au concert de Kanye West, qui se tenait dimanche 24 novembre 2019 à l'Hollywood Bowl, à Los Angeles.

Plusieurs sources ont cependant tenu à préciser que Brad Pitt et Alia Shawkat avaient l'air de simple amis. "Ils n'y a rien de romantique entre eux", "Il était avec un groupe de gens, dont Alia", "Ils étaient à l'espace VIP, mais ce n'était en rien romantique", lit-on dans les colonnes de PEOPLE.

On pourrait presque croire qu'il n'y a rien de plus qu'une simple amitié entre Brad et Alia. Mais cette dernière actualité ne fait qu'ajouter une preuve supplémentaire à la piste d'un début de romance. Rappelons qu'ils avaient été vus ensemble le 16 novembre dernier lors d'une exposition à Los Angeles. L'artiste avait alors publié plusieurs photos de Brad Pitt et Alia Shawkat côte à côte, regardant les oeuvres. Après leur sortie culturelle, ils avaient été vus en train de dîner face à face dans un restaurant de la ville par une internautes. Des photos avaient alors fuité sur les réseaux sociaux.

À cela s'ajoutait la date du 24 octobre 2019, où Brad et Alia avaient été photographiés ensemble par l'humoriste américain Mike Bribiglia, après avoir assisté à son spectacle avec un groupe d'amis. Les principaux intéressés n'ont toujours pas confirmé, ou infirmé, ces rumeurs.

Pour rappel, Brad Pitt s'est séparé d'Angelina Jolie en septembre 2016, après deux ans de mariage. Le couple, qui avait accueilli six enfants, est toujours empêtré dans une bataille judiciaire pour leur divorce. De son côté, Alia Shawkat a été en couple avec Michael Cera et le producteur Jack Antonoff par le passé.