Brad Pitt en couple ? Il arrive en France avec un jeune mannequin

Quatre après son tumultueux divorce, Brad Pitt aurait-il retrouvé l'amour ? Le 26 août 2020, l'acteur américain de 56 ans est arrivé de Los Angeles à l'aéroport du Bourget. À bord d'un jet privé, il a ensuite regagné son château Miraval, dans le Sud de la France, en bonne compagnie... La star était en effet accompagnée d'un jeune mannequin allemand de 27 ans, arrivé à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle depuis Berlin. Présentations.

"Ils ont été vus dans un véhicule avec chauffeur qui les a emmenés à l'aéroport pour leur prochain avion. Ils étaient très discrets et sont entrés rapidement dans l'avion. Ils ont fait une heure de vol et ont été aperçus lors de leur arrivée dans le Sud de la France", a confirmé source d'Entertainment Tonight. Mais qui est donc l'heureuse élue ? La beauté brune d'1,77 m, aux grands yeux bleus, s'appelle Nicole Poturalski et utilise le nom de Nico Mary pour sa carrière de mannequin. L'Allemande est représentée par trois agences différentes : A Management, Official Models à New York et NEXT Models à Los Angeles. Elle fait d'ailleurs la couverture du magazine Elle Germany pour son numéro de septembre 2020. A en croire le Daily Mail, elle rêvait de devenir biologiste marine, avant de se faire repérer à 13 ans à Disneyland Paris.