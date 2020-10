Brad Pitt : Sa compagne Nicole Poturalski retourne auprès de son mari

Visiblement, la relation amoureuse entre Nicole Poturalski et Brad Pitt n'a pas affecté le mariage de la bombe et Roland Mary. Les deux époux se sont unis en 2012 et vivraient une union libre. Ils sont parents d'un petit garçon, prénommé Emil et âgé de 7 ans. Un ami du couple a confié au Daily Mail qu'il n'y avait "aucune tension entre Roland et Nicole" et que "tout va bien".

Brad Pitt et Nicole Poturalski sortiraient ensemble depuis plus d'un an. Ils s'étaient rencontrés au restaurant du mari de la jeune femme en août 2019, lors du passage de Brad Pitt à Berlin pour promouvoir le film Once Upon a Time in Hollywood.... L'acteur et Roland Mary se connaissent depuis dix ans. Brad Pitt fréquente son établissement depuis 2009, année du tournage du film Inglorious Bastards à Berlin.

L'été dernier, Brad et Nicole s'étaient retrouvés à Paris avant de se rendre au Château de Miraval, dans le sud de la France.