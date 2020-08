Brad Pitt en couple avec une femme mariée : sa belle Nicole est déjà prise !

Non seulement on sait comment Brad Pitt a rencontré sa nouvelle compagne, le mannequin allemand Nicole Poturalski, mais un détail de taille vient d'être révélé par le Daily Mail : madame se trouve être mariée ! A en croire les informations du tabloïd publiées le 28 août 2020, l'acteur américain l'aurait même rencontrée à Berlin, au restaurant de son riche mari...

Brad Pitt et Nicole Poturalski ne cessent de faire parler d'eux depuis que leur romance a été dévoilée mercredi, après leur arrivée dans le Sud de la France pour quelques jours de vacances au château Miraval. Mais cette idylle serait déjà bien entamée puisque les amoureux se fréquenteraient en cachette depuis déjà un an ! L'acteur de 56 ans aurait en effet rencontré la jolie brune de 27 ans lors d'un voyage à Berlin en août 2019, alors qu'il était en pleine tournée de promotion pour le film Once Upon a Time... in Hollywood, de Quentin Tarantino.