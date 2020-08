Brad Pitt en couple : sa petite-amie mannequin a connu une enfance difficile

Nicole Poturalski a finalement déménagé à Berlin à l'âge de 19 ans pour y mener sa carrière de mannequin. Avec ses grands yeux bleus, sa bouche charnue et sa silhouette athlétique, elle est désormais représentée par trois agences de mannequins : A Management, Official Models à New York et NEXT Models à Los Angeles.

Une nouvelle petite-amie... mariée !

Dans la capitale allemande, elle a ensuite rencontré son mari Roland Mary, 68 ans, propriétaire du restaurant huppé Borchardt. Ensemble ils ont eu un petit garçon, Emil, aujourd'hui âgé de 7 ans. C'est dans ce même restaurant que Nicole Poturalski a fait la rencontre d'un certain Brad Pitt en août 2019, lors de son passage à Berlin pour promouvoir le film Once Upon a Time in Hollywood... Prétendument en "union libre" avec son époux, la jeune femme aurait rapidement entamé une relation avec l'acteur américain, en lui rendant visite à Los Angeles à l'occasion d'une séance photo. La première apparition du couple remonte au mois de novembre dernier, au concert de Kanye West donné dans la Cité des anges.

L'idylle a été révélée lors de l'arrivée des amoureux à Paris, le 26 août dernier. Brad Pitt est arrivé de Los Angeles, Nicole Poturalski de Berlin : tous deux ont ensuite pris un second vol pour regagner le château Miraval que l'acteur possède dans le Sud de la France pour quelques jours de vacances.