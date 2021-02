Jennifer Aniston : Le délicieux clin d'oeil de son ex Justin Theroux pour son anniversaire

On ne sait toujours pas pourquoi Justin Theroux surnomme la comédienne avec cette lettre, qui ne correspond ni à son nom, ni à son prénom, ni même à Joanna, son deuxième prénom. Que voulez-vous ? Un secret entre ex, sans doute. Ce genre de petit clin d'oeil semble être devenu une tradition entre eux puisque chaque année, Monsieur ressort une photo dossier de Jennifer Aniston alors qu'elle célèbre son anniversaire. C'est ce qu'on appelle réussir son divorce.

C'était la séparation la plus douce du monde

Jennifer Aniston et Justin Theroux ont été en couple de 2015 à 2017. Ils s'étaient mariés à Bel-Air avant que de l'eau ne vienne s'ajouter au gaz de leur amour. La rupture, aussi triste soit-elle, a été rendue officielle en février 2018, alors que l'acteur accordait une interview au New York Times. "La bonne nouvelle, c'est que c'était la séparation la plus douce du monde, et je choisis mes mots avec beaucoup de précaution, puisqu'il n'y a eu aucune animosité, expliquait-il. Etrangement, la chose la plus fatigante, c'est de naviguer sur la perception inévitable que les gens ont là-dessus." Au diable le regard des autres. Les deux ex n'hésitent pas à se déclarer la flamme de l'amitié à tout bout de champ, publiquement, et à passer les fêtes ensemble. On en connaît beaucoup qui auraient pu prendre exemple...