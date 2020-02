Jennifer Aniston : Son ex Justin Theroux pense toujours à elle

Après six ans ensemble, dont deux en tant que mari et femme, Justin Theroux pense encore à Jennifer Aniston. L'actrice largement récompensée ce mois-ci a fêté le 11 février ses 51 ans et son ex lui a souhaité ses meilleurs voeux via Instagram.

L'acteur de The Leftovers a posté une photo en noir et blanc de Jennifer Aniston assez comique, montrant l'actrice en plein mouvement, assortie de la légende : "A l'assaut de 2020 et d'une année supplémentaire comme ça. Joyeux anniversaire !" Il a même ajouté un coeur rouge à la fin de ce message attendrissant.

Le couple s'est séparé "à l'amiable" fin 2017. Fin novembre 2019, Justin Theroux avait même été invité au rituel repas de Thanksgiving chez Jennifer Aniston aux côtés de Courteney Cox, Jimmy Kimmel, Jason Bateman et Will Arnett, entre autres amis célèbres.

Les deux acteurs se sont rencontrés en 2011 sur le tournage du film Peace, Love et plus si affinités et leur union, bien que révolue, est considérée par Jen comme une réussite... au même titre que toutes ses histoires. "Quand elles se sont achevées, c'est une décision qui a été prise parce que nous avons choisi d'être heureux, expliquait-elle dans les colonnes du magazine Elle. Parfois le bonheur n'est plus inclus dans cette relation."

Résolument célibataire depuis son divorce, on prête à Jennifer Aniston toutes les liaisons possibles. Il faut dire que ces derniers temps, elle semble avoir le don pour croiser ses ex. Après Brad Pitt dans les coulisses d'une cérémonie de récompenses, au tour de John Mayer en guise de digestif après un dîner privé. Avec un annulaire gauche orné d'un diamant gigantesque, elle n'a pourtant fait aucune déclaration officielle sur sa vie privée.