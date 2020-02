Jennifer Aniston : Retrouvailles nocturnes avec son ex John Mayer

A l'approche de la 92e cérémonie des Oscars ce 9 février 2020 à Los Angeles, l'effervescence a commencé à gagner Hollywood au gré de soirées préliminaires qui ont réservé leur lot de célébrités et de chassés-croisés, mais c'est loin des mondanités organisées, en toute discrétion, que Jennifer Aniston a retrouvé l'un de ses ex-amoureux fameux : John Mayer. Une rencontre qui n'était pas prévue...

En plein regain de frénésie autour de sa relation avec son ancien époux Brad Pitt, suite à leurs retrouvailles complices et même tactiles aux SAG Awards, la bachelorette la plus scrutée de Californie, sinon du monde, s'est trouvée à passer jeudi 6 février la fin de sa soirée en compagnie de l'incorrigible womanizer qu'elle fréquenta en 2008-2009, quelques années après son divorce de Brad. A l'époque Jennifer et John Mayer, qui s'étaient connus lors d'une soirée en marge des Oscars, s'étaient même présentés en couple à la 81e grand-messe du cinéma, en 2009 !

D'après des indiscrétions recueillies en exclusivité par la Page Six du New York Post, Jennifer Aniston dînait ce soir-là au Sunset Tower, emblématique hôtel de West Hollywood, avec son amie Amanda Anka, coproductrice de The Morning Show, la série AppleTV+ avec laquelle l'actrice revient sur le devant de la scène. John Mayer, quant à lui, venait de dîner aux San Vicente Bungalows voisins - Jen s'y trouvait la veille pour l'anniversaire de Sara Foster !- en compagnie de l'animateur télé Andy Cohen et s'est joint à elle au Tower Bar pour le dessert. Au passage, il y avait du beau monde au restaurant du Sunset Tower jeudi soir : l'actrice Amber Heard, le jeune couple formé par Florence Pugh et Zach Braff, Martha Stewart ou encore Monica Lewinsky s'y trouvaient également.

Le témoin qui a rapporté l'information à Page Six s'empresse de préciser qu'il n'y avait "rien de romantique" dans ce rendez-vous nocturne improvisé, puisque l'actrice et le musicien sont restés en bons termes après leur courte idylle : "Ils sont amis, a-t-il souligné, ils ont pris le dessert tous les quatre ensemble." Le petit groupe en aurait profité pour discuter notamment des projets de Jennifer Aniston concernant son 51e anniversaire, le 11 février, avant de se quitter, chacun partant de son côté.