Florence Pugh : Ses 21 ans d'écart avec son compagnon Zach Braff ? Elle assume

En publiant une photo d'elle devant le restaurant Greenblatt's Deli & Fine Wines de Los Angeles le 27 décembre 2019, Florence Pugh ne s'attendait pas à ce que certains haters se lâchent sur son couple et plus précisément sur celui qui partage sa vie amoureuse depuis quelques mois. En effet, depuis quelques semaines, l'actrice britannique de 23 ans et star des Filles du docteur March (en salles le 1er janvier 2020) entretient une relation avec l'acteur américain Zach Braff, âgé de 44 ans.

Alors que ce dernier a publié un émoji princesse en commentaire de la photo de Florence Pugh, une personne ne s'est pas privée de commenter leur différence d'âge et de rappeler à l'acteur, inoubliable pour son rôle dans la série Scrubs, qu'il a 44 ans. Il n'en a alors pas fallu plus pour que Florence Pugh monte au créneau et défende son compagnon. "Oui il les a", a-t-elle riposté, assumant totalement les 21 années qui les séparent.