Jennifer Aniston et Brad Pitt : Des années après, une passion intacte...

En pleine gloire professionnelle à Hollywood, Jennifer Aniston et Brad Pitt tombent amoureux. Immédiatement, ils deviennent un couple adulé des fans et des médias. Ils se marient en 2000 et vivent durant cinq ans une belle idylle.

Mais en 2005, le couple se sépare et, quelque temps après, Brad Pitt s'affiche avec Angelina Jolie, qu'il a rencontrée lors du tournage du film Mr. & Mrs. Smith. alors qu'il était encore marié avec Jennifer Aniston. Cette dernière a depuis vécu une jolie histoire de sept ans avec Justin Theroux, avec qui elle s'est mariée en 2015. Le couple a divorcé en 2018.

Brad Pitt quant à lui s'est séparé d'Angelina Jolie en 2016. Depuis, Jen' et Brad se sont retrouvés plusieurs fois lors de cérémonies officielles, mais aussi pour les 50 ans de Jennifer Aniston.

Lors des SAG Awards, les deux ex ont été photographiés ensemble et les gestes d'affection entre eux ont attisé la curiosité des fans, qui espèrent toujours un retour de flamme. Zoom sur un duo dont l'histoire est, dans les yeux et le coeur du public, une romcom aux allures de blockbuster.