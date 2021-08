Angelina Jolie débarque sur Instagram avec un message important

"C'est une lettre que j'ai reçue d'une adolescente en Afghanistan. À l'heure actuelle, le peuple afghan perd sa capacité de communiquer sur les médias sociaux et de s'exprimer librement. Je suis donc venu sur Instagram pour partager leurs histoires et les voix de ceux qui luttent à travers le monde pour leurs droits humains fondamentaux", a-t-elle d'abord écrit en légende. Et de continuer : "J'étais à la frontière de l'Afghanistan, deux semaines avant le 11 septembre, où j'ai rencontré des réfugiés afghans qui avaient fui les talibans, il y a 20 ans. Il est révoltant de voir des Afghans déplacés une fois de plus à cause de la peur et de l'incertitude qui ont envahi leur pays. Dépenser autant de temps et d'argent, faire couler du sang et perdre des vies pour en arriver là, est un échec presque impossible à comprendre. Regarder pendant des décennies comment les réfugiés afghans – certains des peuples les plus capables du monde – sont traités comme un fardeau est aussi révoltant. Sachant que s'ils avaient les outils et le respect, combien ils feraient pour eux-mêmes. Et rencontrer tant de femmes et de filles qui non seulement voulaient une éducation, mais se sont battues pour elle." Une annonce engagée pour la mère de famille, qui a profité de sa notoriété afin de parler d'enjeux mondiaux.