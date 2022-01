Angelina Jolie et sa fille Vivienne : elles s'offrent une petite virée shopping !

Avec son manteau long et ses sandales à petits talons, Angelina Jolie s'était mise sur son 31, ce lundi 24 janvier, pour se balader dans la Cité des Anges ! L'actrice oscarisée avait décidé de s'accorder une petite pause shopping. Et pas avec n'importe qui : elle était accompagnée de sa fille cadette, Vivienne, pour faire quelques achats.

Le duo mère-fille a arpenté les magasins comme n'importe quelle autre famille. Les cheveux lâchés, une paire de lunettes sur le nez et équipée d'un masque noir, Angelina Jolie ne s'est pas fait remarquer, consacrant tout son temps à sa fille que l'on voit assez rarement à ses côtés.

Toutes les deux ont d'ailleurs dévalisé quelques magasins à la mode, comme Urban Outfitters. L'adolescente de 13 ans, beaucoup plus discrète que ses frères et soeurs, était vêtue simplement d'un jean troué et d'un tee-shirt gris. Moins chic mais tout aussi moderne que sa célèbre maman, elle n'était pas accompagnée pour l'occasion de son frère jumeau Knox.

Les quatre aînés d'Angelina Jolie n'étaient pas non plus de la partie. Shiloh et Zahara, 15 et 17 ans, passent pourtant pas mal de temps à faire des achats avec leur mère, dont elles sont très proches. Ses fils Maddox, 20 ans, et Pax, 18 ans, sont quant à eux plutôt discrets et vivent leur vie loin du show business.

La dernière occasion de les voir tous réunis (à l'exception de Maddox, à l'université en Corée du Sud) s'était produite en octobre dernier, lors de l'avant-première de l'un des derniers Marvel, Eternals. On avait d'ailleurs pu se rendre compte de la ressemblance entre Angelina Jolie et Shiloh, presque aussi grande qu'elle !

Pour rappel, les six enfants Jolie-Pitt sont au coeur d'un véritable combat judiciaire entre leurs parents Brad Pitt et Angelina Jolie qui voudraient chacun en obtenir la garde. L'actrice a récemment confié dans les médias qu'elle "craignait pour sa sécurité" avant de divorcer, des accusations qui avaient été réfutées par son ex-mari mais pas par ses enfants.