Angelina Jolie fière : deux de ses enfants parlent français ! Elle confie lesquels

En juillet dernier, Angelina Jolie et certains de ses six enfants étaient de retour en France. L'actrice a non seulement fait le voyage dans le Sud pour récompenser des apicultrices du programme Women for Bees, en partenariat avec la maison Guerlain, dont elle est l'égérie depuis maintenant 4 ans, mais elle a également pris du bon temps en famille à Paris.

"J'adore la France, j'aime y revenir avec mes enfants", a confié l'Américaine de 46 ans au Journal du Dimanche, publié le 29 août 2021. Un entretien durant lequel la star a expliqué que certains de ses enfants se débrouillaient dans la langue de Molière : "Certains parlent français, surtout Mad et Zahara", a affirmé la mère de Maddox (20 Ans), Pax (17 ans) et Zahara (16 ans), Shiloh (15 ans) et les jumeaux, Vivienne et Knox (13 ans).

Il faut dire que l'actrice et ses enfants ont vécu en France au début des années 2000, du temps où elle était encore mariée à Brad Pitt. Le couple possédait également son château de Miraval, dans le Var, où il s'est marié en 2014. Les jumeaux Knox et Vivienne avaient d'ailleurs vu le jour à Nice en 2008. Certains des enfants ont également été un temps scolarisés dans une école française de New York très demandée.

Lors d'un passage à la radio BBC 4 en 2016, Angelina Jolie avait déjà évoqué les talents linguistiques de sa progéniture : "Je leur ai demandé ce qu'ils voulaient apprendre. Shiloh apprend le khmer, la langue du Cambodge, Pax se concentre sur le vietnamien [sa langue maternelle, NDLR], Maddox prend des cours d'allemand et de russe, Zahara parle français, Vivienne veut vraiment apprendre à parler arabe et Knox apprend le langage des signes", avait expliqué la star du prochain film Marvel Les Eternels. "Ils sont intéressés par les autres cultures. Mon rêve est devenu réalité."