Diaporama Angelina Jolie fière : deux de ses enfants parlent français ! Elle confie lesquels

Angelina Jolie et ses enfants (Maddox, Zahara, Shiloh, Pax, Knox et Vivienne) quittent le musée du Louvre à Paris.

Angelina Jolie arrive à l'aéroport JFK de New York avec ses six enfants Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne et Knox, le 11 juin 2021.

Brad Pitt, sa femme Angelina Jolie et leurs enfants Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne et Knox prennent l'avion à l'aéroport de Los Angeles pour venir passer quelques jours dans leur propriété de Miraval, le 6 juin 2015.

Brad Pitt, sa femme Angelina Jolie et leurs enfants Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne et Knox prennent l'avion à l'aéroport de Los Angeles pour venir passer quelques jours dans leur propriété de Miraval, le 6 juin 2015.

Angelina Jolie et ses enfants, Maddox, Zahara, Shiloh, Pax, Knox et Vivienne à la sortie de l'hôtel Meurice pour se rendre au musée du Louvre à Paris, France, le 30 janvier 2018.

10 / 14

Sareum Srey Moch, Loung Ung, Kimhak Mun, Rithy Panh, Maddox Jolie-Pitt, Pax Jolie-Pitt et Angelina Jolie, Vivienne Jolie-Pitt, Knox Jolie-Pitt, Shiloh Jolie-Pitt, Zahara Jolie-Pitt lors de la première de "First they killed my father" de Angelina Jolie au Festival International du film de Toronto (TIFF) le 11 septembre 2017. © Brent Perniac/AdMedia via ZUMA Wire/Bestimage