Diaporama Angelina Jolie et sa fille Vivienne : elles s'offrent une petite virée shopping !

Angelina Jolie et sa fille Vivienne : elles s'offrent une petite virée shopping !

Angelina Jolie et sa fille Shiloh font du shopping à Los Angeles.

Exclusif - Angelina Jolie et sa fille Shiloh font du shopping à Los Angeles le 24 janvier 2022.

Exclusif - Angelina Jolie et sa fille Shiloh font du shopping à Los Angeles le 24 janvier 2022.

Angelina Jolie et sa fille Shiloh font du shopping à Los Angeles le 24 janvier 2022.

Angelina Jolie et sa fille Shiloh font du shopping à Los Angeles le 24 janvier 2022.

Exclusif - Angelina Jolie et sa fille Shiloh font du shopping à Los Angeles le 24 janvier 2022.

Angelina Jolie et sa fille Shiloh font du shopping à Los Angeles le 24 janvier 2022.

Angelina Jolie et sa fille Shiloh font du shopping à Los Angeles le 24 janvier 2022.

Angelina Jolie et sa fille Shiloh font du shopping à Los Angeles le 24 janvier 2022.

11 / 14

Angelina Jolie emmène Zahara et Pax Thien faire du shopping dans le quartier de SoHo à New York City, New York, Etats-Unis, le 17 janvier 2022.