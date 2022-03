Camille Lacourt : sa compagne Alice Detollenaere fait part d'une bonne nouvelle après l'ablation de son sein

Alice Detollenaere est une jeune femme courageuse. La compagne de l'ancien nageur Camille Lacourt a dû faire face à une épreuve particulièrement compliquée en 2020 après l'annonce du diagnostic d'un cancer du sein. En couple depuis avril 2019 avec l'ex de Valérie Bègue, elle a pu compter sur son chéri pour la soutenir pendant cette période difficile. Après avoir courageusement surmonté la maladie, l'ancienne Miss Bourgogne a donné naissance à un adorable petit garçon le 1er juin 2021. Depuis l'arrivée de Marius dans leur vie, Camille et Alice sont aux anges et ils n'arrêtent pas de partager de tendres moments avec lui sur leurs réseaux sociaux.

Il y a quelques jours, ​​Alice Detollenaere a subi une nouvelle intervention afin de se faire retirer son second sein. Une opération de précaution de la part de la belle brune, qui a rapidement indiqué que tout s'était très bien passé. Aujourd'hui, quelques jours après, elle vient d'indiquer une bonne nouvelle sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 34 000 abonnés. "Première journée sans les drains", informe-t-elle.

Je me suis maquillée et coiffée, et j'ai même été me balader ! Bon par contre je suis KO

Une bonne nouvelle dans le cadre de sa cicatrisation puisqu'elle a donné à Alice l'envie de bouger, même si seulement quelques jours après l'opération, les efforts se paient rapidement. "Je me suis maquillée et coiffée, et j'ai même été me balader ! Bon par contre je suis KO. J'espère que votre journée est plus productive que la mienne !". Camille Lacourt a réagi en commentant avec deux coeurs rouges à destination de sa chérie.