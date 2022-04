Camille Lacourt : Vacances à Marseille avec ses enfants Jazz et Marius, devenus très complices !

Comme beaucoup de parents, Camille Lacourt a décidé de faire plaisir à ses enfants en les emmenant au soleil pour cette période de vacances scolaires. À l'image de Laure Manaudou partie avec mari et enfants en Guadeloupe, l'autre star de la natation a choisi un endroit un peu moins lointain, le sud de la France et plus précisément Marseille. Dans la cité phocéenne, l'ancien nageur de 37 ans a emmené toute sa petite famille pour des vacances qui s'annoncent superbes.

Comme il l'a montré sur son compte Instagram, le beau gosse suivi par plus de 135 000, a quitté son cocon parisien pour Marseille avec sa fille Jazz (9 ans). Sur la photo, on voit Camille Lacourt au côté de sa fille à qui il tient la main, dans un lieu magnifique en bord de mer. On peut voir que la fille de Valérie Bègue a déjà bien grandi et si elle paraît toute petite à côté de son père, elle a tout d'une grande fille ! L'ancien champion olympique ne pouvait évidemment pas partir sans sa nouvelle compagne Alice Detollenaere et son nouveau né, l'adorable Marius, qu'il porte dans sa poche kangourou, bien blotti contre lui. Sumo, le chien de la famille, est également du voyage comme on peut le voir sur une belle photo du toutou dans le train. "Marseille bébé", écrit simplement Camille Lacourt en commentaire de sa publication, en référence au célèbre tube Bande organisée.