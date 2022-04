Alice Detollenaere métamorphosée : changement de coupe radical pour la bonne cause

Alice Detollenaere continue de poursuivre sa prévention contre le cancer du sein. L'ancienne Miss Bourgogne 2010 a été elle-même touchée par cette maladie en 2020 et depuis elle a pris la décision d'en faire un combat quotidien pour sensibiliser les femmes. En couple depuis avril 2019 avec la star de la natation Camille Lacourt, la jeune femme de 32 ans est l'heureuse maman d'un petit Marius, qui comble de bonheur ses parents, qui n'hésitent pas à partager des moments en sa compagnie sur les réseaux sociaux.

Récemment, la jeune femme a subi une nouvelle opération pour se faire retirer son deuxième sein par prévention. Une épreuve qu'elle a choisi de partager avec ses 36 000 abonnés sur Instagram. Ce week-end, elle a également décidé de parler d'une nouvelle initiative qu'elle a prise, toujours en lien avec son combat contre le cancer. "Hier j'ai coupé mes cheveux dans un élastique pour les envoyer à une association qui fabrique des perruques au profit de personnes qui en ont besoin", explique-t-elle sur sa publication. Elle accompagne son message de deux selfies où on voit qu'elle est passée au carré, une coupe qui lui va parfaitement bien !

Souvent ceux et celles qui tombent malades tombent aussi dans la précarité, franchement qui peut se payer une perruque à 2000 euros ?

Radieuse, Alice Detollenaere semble ravie de sa décision et elle partage même une photo de ses cheveux qu'elle a décidé de couper. "Il y a quelque temps j'ai accompagné une amie pour choisir sa perruque et c'était une catastrophe. La plupart des personnes qui nous ont reçues n'étaient ni formées à la coiffure, ni à connaître bien les produits qu'ils vendaient, ni à recevoir une personne malade. Et en plus, c'est super cher", explique la mère de Marius, avant d'enfoncer le clou : "Souvent ceux et celles qui tombent malades tombent aussi dans la précarité, franchement qui peut se payer une perruque à 2000 euros ? C'est ça le prix de la dignité ?".

Visiblement touchée par ce problème, la compagne de Camille Lacourt a donc décidé d'agir par solidarité. "Ce n'est pas mon mood d'être en colère mais parfois il faut faire savoir ce qui ne va pas pour avancer. C'est pour cela qu'on vous prépare un petit docu pour répondre aux questions que vous vous posez, les adresses où se rendre et pour que chacune qui vit cette étape de devoir se raser la tête se sente comprise", ajoute-t-elle.