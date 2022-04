Camille Lacourt : Grande première pour Alice depuis son opération, qui confirme qu'elle est 'épuisée'

Les dernières semaines d'Alice Detollenaere n'ont pas été de tout repos et la jeune femme en a bien conscience. Suite à un cancer du sein détecté en janvier 2020, l'ancienne Miss Bourgogne a dû subir l'ablation d'un de ses seins. Survivante, elle a depuis parfaitement repris sa vie en main et mène la belle vie au côté de son compagnon, l'ancienne star de la natation, Camille Lacourt. Les deux amoureux ont eu le bonheur d'avoir un enfant, le petit Marius, né le 1er juin 2021. Fusionnelle avec son fils, la jolie brune ne le quitte pas beaucoup, mais elle a bien été obligée il y a quelques semaines, puisqu'elle a choisi de se faire retirer le second sein, par précaution.

Très impliquée dans la lutte contre le cancer du sein, Alice Detollenaere a souhaité être très transparente sur l'épreuve qu'elle a vécu et durant toutes les étapes de l'opération et elle a tenu au courant ses abonnés sur Instagram. Plusieurs semaines après l'opération, les choses vont beaucoup mieux et elle a enfin pu reprendre une de ses activités préférées, faire du sport en compagnie de Camille Lacourt. "Ma moitié. Aujourd'hui première course avec toi depuis l'opération. Quel bonheur de revenir à notre passion commune", écrit-elle pour accompagner quatre belles photos de cette première course en amoureux.

La vérité c'est que depuis la naissance de Marius je suis épuisée

Sur les photos on peut voir l'ancienne star de la natation en habit de course, en train de faire avancer la poussette du petit Marius, tandis que leur chien les accompagne également. Au-delà de cette belle activité familiale, Alice Detollenaere a également tenu à évoquer ces dernières semaines compliquées qu'elle a vécues. "Ces derniers mois on n'a pas pu la pratiquer comme on aurait voulu (la course à pied). La vérité c'est que depuis la naissance de Marius je suis épuisée. Mon corps ne s'en remet pas. Puis les nuits compliquées et l'opération de mon sein il y a un mois et demi", révèle-t-elle.

Dans cette période compliquée, la jeune maman a pu compter sur son compagnon, comme elle le souligne. "Depuis tout ce temps, tu emmènes avec toi notre fils dans tes entraînements, pour me soulager. C'est clairement pas optimal pour progresser mais tu prends les choses du bon côté, tu me réponds que ça te fait plaisir. C'est bête, c'est pas grand chose mais ça me rappelle à chaque fois la chance que j'ai de t'avoir auprès de moi", conclut-elle son beau message.