"J'avais un peu peur que ma poitrine dégoûte" : Alice Detollenaere se confie après son ablation du sein

Son histoire d'amour avec Camille Lacourt, sa vie de famille, sa santé... Alice Detollenaere n'a aucun tabou avec ses followers ! Elle leur a fait de nouvelles confidences après l'ablation de son deuxième sein. Le mannequin a défilé pour la première fois depuis cette opération et avoué avoir été anxieuse au moment de se déshabiller...

J'avais un peu peur (...) que ma poitrine dégoûte.

Des abonnés, Alice Detollenaere en compte près de 36 000 sur Instagram. Elle leur avait fait part de son intention de subir une nouvelle ablation de la poitrine en janvier dernier, et les a ensuite rassurés sur le bon déroulé de l'intervention réalisée à la fin du mois de février. Depuis, Alice a repris le cours de sa vie, notamment rythmée par son fils Marius (8 mois) et ses shootings photo. Elle est également remontée sur un podium de défilé, pour la marque de robes de mariée The Sposa Group.

"Dans les coulisses des défilés, il ne faut pas être trop pudique. Nous sommes entre femmes et personne ne s'observe. Mais c'est vrai qu'on a tendance à jeter un oeil, au moins pour se comparer en se demandant si on est à la hauteur, pour se rassurer, c'est humain", écrit Alice sur ce show spectaculaire. Le modèle craignait quand même d'être jugée à cause de sa poitrine.

"J'avais un peu peur qu'on me regarde comme une bête curieuse, que ma poitrine dégoûte. Même si en vêtements on ne voit rien, dénudée elle est tout à fait étrange, surtout au milieu de ces beautés avec lesquelles je défile, et elle n'a pas encore terminé de guérir. Finalement, ça a été incroyable, poursuit-elle. Pour commencer le patron du groupe est venu me 'remercier' des valeurs que je véhicule et me dire qu'il était content que je fasse partie du casting (j'ai failli pleurer). Et j'ai eu la chance de travailler avec des filles incroyables de gentillesse. Même mon habilleuse Joanna était un ange !"