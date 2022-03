Camille Lacourt : Sa chérie de retour sur les podiums, juste après son ablation du sein... en robe de mariée !

Premier soutien de sa compagne Alice Detollenaere, Camille Lacourt s'est toujours montré très présent tout au long de la maladie de sa chérie qui a fait face à un cancer du sein en 2020. Le 1er mars 2022, la jeune femme a décidé de subir une seconde opération en se faisant retirer son deuxième sein en prévention. Seulement treize jours plus tard, la jeune maman (d'un petit Marius, 8 mois) est retournée au travail et a donné des nouvelles de sa santé à ses abonnés.

"Voilà, aujourd'hui c'est la reprise du travail. On commence par le salon de la mariée. Ça fait treize jours que j'ai eu mon opération et je me sens hyper bien donc je suis contente. Bon aujourd'hui j'ai quand même sept défilés dans la journée mais ça devrait très bien se passer", a-t-elle expliqué sur son compte Instagram dimanche 13 mars, avant de partager plusieurs photos d'elle en robe de mariée entourée d'autres mannequins.