Camille Lacourt papa : drôle de photo de son fils Marius, adorable mini pilote !

Camille Lacourt est un papa heureux et comblé. Père d'une petite Jazz (née en octobre 2012), fruit de sa première relation avec l'ancienne Miss France Valérie Bègue, l'ancien nageur de 36 ans a retrouvé l'amour auprès d'une autre Miss, Bourgogne cette fois-ci, Alice Detollenaere. Officiellement ensemble depuis avril 2019, les deux tourtereaux n'auront pas mis longtemps avant d'avoir un enfant ensemble puisque le 1er juin dernier, le petit Marius est né. Une arrivée qui a comblé de bonheur les deux parents qui, depuis, n'ont d'yeux que pour leur bébé.

Installés à Paris, Camille et Alice n'hésitent pas à partager des moments d'intimité, que ce soit au sein de leur couple, comme avec leur petit Marius. Après de belles vacances à la montagne il y a quelques semaines, l'ex-nageur s'occupe de son fils à la maison et il en a profité pour envoyer une petite photo très mignonne à ses 135 000 abonnés sur Instagram ce vendredi 11 février. Sur la photo, on voit Marius sur sa chaise pour bébé, avec sa serviette autour du cou... Pas vraiment intéressé par le repas, le petit garçon est en train de s'amuser avec l'un de ses jouets, et cela fait bien rire son père !

Marius, futur pilote de Moto GP ?

Le jouet en question, qui ressemble à un volant de pilote de moto, a d'ailleurs inspiré une petite blague à l'ancien sportif. En dessous de la photo, il ajoute les profils Instagram de deux grands champions de Moto GP français, Fabio Quartararo, qui vient tout juste d'être sacré champion du monde de la discipline, et son compatriote Johann Zarco. Il écrit ensuite : "La relève s'entraîne", suivi d'un emoji qui pleure de rire.

Un joli moment à deux pour Camille Lacourt et son fils, qui montre déjà qu'il est très intéressé par le volant et avec un père aussi doué en sport, il ne serait pas surprenant de le retrouver sur les circuits à l'avenir !