Camille Lacourt : Grande première pour son fils Marius (8 mois), qui grandit à vue d'oeil !

Les premiers mois de la vie de parents sont pleins de surprises et ce n'est pas Camille Lacourt et Alice Detollenaere qui diront le contraire. L'ancienne star de la natation est en couple depuis avril 2019 avec la belle brune qui fut Miss Bourgogne en 2010 et entre eux c'est l'amour fou. Tout est allé très vite. L'ancien mari de Valérie Bègue a annoncé fin décembre 2020 qu'ils attendaient un bébé et le 1er juin dernier Alice a accouché du petit Marius. Un adorable garçon qui fait le bonheur de ses parents au quotidien et qui s'entend déjà très bien avec Jazz, la fille aînée de l'ancien sportif de 36 ans.

Fusionnelle avec son fils, ​​Alice Detollenaere partage souvent de beaux moments de complicité avec lui, qu'elle soit avec Camille Lacourt ou non. Il y a quelques jours, c'est seule avec Marius que la jeune femme de 34 ans est allée se promener au parc et c'était l'occasion d'une belle première pour le petit garçon. "Premier quatre-pattes dans l'herbe pour bébé Marius. Il était tellement heureux ! Il me regardait en riant comme pour me dire 'mais maman, c'est trop génial tout ça !'", écrit-elle en commentaire.

Sur les photos, on peut voir le fils de Camille Lacourt tout heureux, casquette sur la tête et grand sourire, profiter de ce beau moment avec sa mère. "Qu'est ce que ça fait du bien de retrouver le soleil", ajoute Alice, visiblement toute heureuse de ce beau moment à deux. La jeune femme n'est pas la seule à avoir apprécié ce moment puisque les internautes sont unanimes également. "Vous êtes tellement beaux. Belle journée ensoleillée", "Qu'il est chou et qu'il ressemble à sa jolie maman", ou encore "C'est un vrai beau soleil ce petit Marius", tout le monde est gaga devant le petit garçon !