Camille Lacourt subjugué par sa compagne : Alice Detollenaere affiche son sublime "bikini body"

Alice Detollenaere a traversé des étapes difficiles ces dernières années, mais elle a su en ressortir grandie ! La compagne de Camille Lacourt a dû faire face à un cancer du sein début 2020. Une épreuve qu'elle a su traverser avec force et courage. Elle est devenue une ambassadrice de la prévention contre cette maladie. Début mars, elle a fait le choix de se faire retenir le second sein par prévention et elle n'a pas hésité à partager cette expérience avec sa communauté sur les réseaux sociaux.

Ancienne Miss Bourgogne, la jeune femme de 32 ans est en couple depuis plusieurs années avec Camille Lacourt et le couple a même eu un enfant, Marius, né le 1er juin 2021. Après une belle semaine en famille du côté de Marseille, le couple a décidé de changer de région, comme Alice Detollenaere l'a indiqué sur son compte Instagram : "Bien arrivés dans les gorges du Verdon où la nature est luxuriante", indique jeune femme suivie par plus de 35 000 abonnés. Sur sa publication, elle a partagé 5 photos d'elle dans son maillot de bain, ce qui permet de voir que moins de deux mois après son opération, elle a déjà retrouvé une forme optimale.

J'ai repris le sport il y a un mois, j'étais obligée de poster mon bikini body

"Hâte d'aller courir dans la montagne et surtout d'aller encourager mon amour demain pour sa course", écrit Alice avant d'ajouter sur le ton de la blague : "J'ai repris le sport il y a un mois, j'étais obligée de poster mon bikini body". Il faut dire que la mère de Marius est resplendissante sur les photos, de quoi faire plaisir à son chéri, qui n'a résisté à clamer haut et fort son enthousiasme en commentaire. "BEBON (bombe) de ouuuf", s'extasie l'ex de Valérie Bègue. Ce n'est d'ailleurs pas le seul à avoir apprécié la publication, puisque les internautes sont tous conquis, à l'image de l'ancienne sportive devenue animatrice de télévision, Nathalie Simon : "Oh la la cette bombe. Tu es magnifique, jeune maman".