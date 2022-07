Camille Lacourt : son petit Marius futur génie ? Alice partage une vidéo hilarante

Voilà plus d'un an que Marius est arrivé dans la vie de Camille Lacourt et sa compagne, Alice Detollenaere. Le 1er juin 2021, le couple accueillait son premier enfant et depuis ce jour, beaucoup de choses ont changé pour eux. Déjà papa d'une petite Jazz, fruit de sa précédente relation avec l'ancienne Miss France Valérie Bègue, le champion olympique de natation est un papa gaga de son petit brun aux magnifiques yeux bleus. Mais il n'est pas le seul puisque celle qui a été Miss Bourgogne est également aux petits soins pour son garçon.

Les deux tourtereaux n'ont pas hésité à emmener Marius un peu partout en voyage cet été et cela a parfois amené à des situations assez complexes, notamment lorsqu'il faut faire de nombreuses heures de trajet en train. Malgré ces quelques difficultés, Camille Lacourt et Alice Detollenaere emmènent leur fils partout et le petit bout a l'air particulièrement bien éveillé pour son âge. Et pour ceux qui en douteraient encore, la jolie brune qui a eu de gros soucis de santé dans sa vie a décidé d'en donner la preuve une bonne fois pour toute.

Marius futur matheux ? Alice y croit dur comme fer !

Sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 37 000 abonnés, Alice Detollenaere vient de mettre une petite vidéo en story des plus mignonnes. Dessus, on la voit dans la maison du couple, sur le canapé du salon avec Marius sur les jambes. La jeune maman commence à compter de 1 jusqu'à 3 une première fois, avant de recommencer et de finir par aller jusqu'à 4, ce à quoi le petit garçon répond en répétant 4 à son tour. Folle de joie, la compagne de Camille Lacourt n'en revient pas. "Oui mon prince ! T'es un surdoué", lance-t-elle, avant de finir sur une petite touche d'humour : "On l'inscrit au bac scientifique l'année prochaine" (la vidéo est à retrouver dans le diaporama).

Un beau moment de complicité entre Alice et Marius, sous les yeux de Camille Lacourt que l'on peut apercevoir dans le miroir du fond. Toujours aussi fusionnelle, la relation entre le couple de stars et leur enfant semble se renforcer de jour en jour !