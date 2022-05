Alice Detollenaere face à une "impasse" : La compagne de Camille Lacourt lui fait une étonnante promesse !

Mère d'un petit garçon prénommé Marius, né le 1er juin 2021 (fruit de son amour avec Camille Lacourt), Alice Detollenaere a confié se retrouver dans une "impasse" sur Instagram. Bien qu'appréciant les talents de chauffeur de son chéri, le mannequin a révélé que le fait de ne pas avoir le permis de conduire était devenu réellement handicapant pour elle au quotidien.

En pleine escapade en Bourgogne avec son fils et son chéri, le mannequin lingerie - qui a souffert d'un cancer du sein en 2020 - a confié à ses abonnés : "Les amis je suis dans une 'impasse'. Je n'ai jamais passé mon permis de conduire, depuis longtemps je l'ai vécu que dans des grandes villes et à l'étranger où je n'en avais pas besoin. Mais depuis 4 ans que je suis rentrée en France, je me rends bien compte que je n'ai plus le choix, et je l'ai promis à Camille."

En voiture avec Camille et Marius, la jolie brune s'est dévoilée sans maquillage et visiblement un peu fatiguée. Des "petits yeux" qui sont dûs à leur fils qui n'a "pas bien dormi" la veille. "Il a eu des vaccins hier" explique-t-elle. Amusée par son fils, elle a également partagé à quel point il était doué pour les nouvelles technologies malgré son jeune âge. "Quand ton bébé a pris ton téléphone et qu'il se fait un ralenti solo" a-t-elle écrit en légende d'une vidéo où l'on découvre son garçon en gros plan (voir diaporama), souriant face à la caméra de son téléphone.

Ravi d'être devenu papa d'un petit garçon, l'ex-mari de Valérie Bègue (Miss France 2008) est également papa d'une petite Jazz, 9 ans. Camille Lacourt avait confié aux journalistes de Voici en juin 2021 à quel point il était comblé dans cette nouvelle famille recomposée : "C'est un rêve qui se réalise (...) Je suis un père moderne. Alice ne peut malheureusement pas allaiter Marius, alors je lui donne le biberon avec plaisir. Les hommes de ma génération sont plus impliqués dans la paternité, je trouve", confiait-il, évoquant le cancer du sein de sa femme qui a subi une ablation de ses seins en prévention d'une récidive du cancer.